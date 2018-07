Karl Vannieuwkerke maakt zijn 250ste 'Vive le Vélo': "Vieren doen we pas in Parijs" MC

26 juli 2018

06u40 0 TV Huzarenstukje in de Tour vandaag, en niet per se door de renners: Karl Vannieuwkerke (47) presenteert vanavond de 250ste 'Vive le Vélo'. "Maar het wordt een gewone aflevering. Vieren doen we pas in Parijs", zegt Karl. Het wielermagazine is in al die jaren uitgegroeid tot vaste waarde in het peloton.

De start

Karl Vannieuwkerke was er al van aflevering 1, op 2 juli 2005, bij. Al was er toen geen sprake van enig zigeunerleven door Frankrijk, noch van de titel 'Vive le Vélo'. Samen met Lieven Van Gils en Tom Coninx kampeerde Vannieuwkerke in een tv-studio van de VRT voor het programma met de eenvoudige titel 'Tour 2005'. Een jaar later - in 'Tour 2006' - mocht Van Gils naar Frankrijk om er interviews met de renners te doen. Dat bleek zo leuk dat in 2007 ook Karl de hort op gestuurd werd, om elke avond vanop een andere locatie te presenteren - en dat was het moment waarop de fameuze slagzin 'Vive le vélo' zijn intrede deed. De eerste locatie was, raar maar waar, niet in Frankrijk, maar 'bij ons', aan het Gravensteen in Gent. Gasten die avond waren Agnes Boonen (de mama van Tom), Angelique McEwen (de vrouw van Robbie) en renner Iljo Keisse. In 2011 werd het programma herdoopt tot 'Tour 2011, Vive le Vélo'. Vanaf 2013 werd het eindelijk 'Vive le Vélo'.

