Karl Vannieuwkerke gaat voor 'Vive La Vie’ én 'Vive Le Vélo' deze zomer MC

09 juni 2020

00u00 0 TV Als het coronavirus zich de volgende weken gedeisd houdt, wordt het toch nog een drukke tv-zomer voor Karl Vannieuwkerke (49). Vanaf maandag 29 juni trekt hij met het nieuwe 'Vive la vie' drie weken door Vlaanderen. En gaat de Ronde van Frankrijk van start op 29 augustus, dan komt ook 'Vive le vélo' weer op de buis.

"Karl gaat voor 'Vive la vie' én voor de Tour", bevestigt producer Gunther Leenders. "Niemand is vandaag zeker dat de Tour straks effectief start. Maar, we kunnen niet zeggen: 'We zullen wel zien.' Zonder dat we alle kanonnen al in stelling brengen, zijn we toch al aan het voorbereiden."

Krekelgeluid

Eerst dus 'Vive la vie', een format dat door de coronapandemie werd opgestart en van maandag tot donderdag live zal worden uitgezonden op Eén. "Er is in juli dan wel geen Ronde van Frankrijk, toch willen we de kijkers dat leuke zomergevoel van 'Vive le vélo' meegeven. Elke avond zullen we op een andere locatie in Vlaanderen neerstrijken. Idyllische plaatsen, waar het niet de bedoeling is dat we een volksverhuis veroorzaken. We gaan wel met alle typische elementen van 'Vive le vélo' werken. Ik denk aan licht, het typische krekelgeluid, de tafel, onze speciale gasten."

Nieuw is de aanwezigheid van sopraan Astrid Stockman, die we kennen uit 'De slimste mens'. "Zij zal twaalf dagen met haar piano onze vaste muzikale gast zijn."