Karine Claassen zet 6 BV-kinderen aan het werk in 'Bloed, Zweet en Luxeproblemen'

05 november 2018

00u00 0 TV Zes kinderen van BV's verlaten enkele weken hun comfortabele leventje en reizen met Karine Claassen naar Azië en Afrika. Daar ondervinden ze aan den lijve hoe onze luxeproducten tot stand komen, door samen te werken met de boeren en arbeiders ginder. "Mijn maag keerde om toen ik zag hoe ze scampi's kweken."

De jeugd van tegenwoordig, meneer, mevrouw, ze weten niet hoe goed ze het hebben. Nee, het is geen oude knorpot die het zegt, maar wel de frisse Karine Claassen - zelf pas 28 jaar. Zij reisde voor 'Bloed, Zweet & Luxeproblemen' met zes jongeren naar de andere kant van de wereld om er met eigen ogen te zien hoe dingen die wij als vanzelfsprekend beschouwen, eigenlijk gemaakt worden. Niet zomaar zes jongeren, bovendien: Beau, Marie, Zion, Britt, Milan en Céleste hebben allemaal een bekende vader en/of moeder (zie foto). "Ons zestal heeft compleet verschillende persoonlijkheden, maar wel één gemeenschappelijk kenmerk: ze leven allemaal heel beschermd en kijken zelden of nooit naar het nieuws", vertelt Claassen. "Ze staan mijlenver van wat er gebeurt in de wereld. Precies daarom was het zo boeiend om met hen deze reis te maken en hen te laten leven en werken met lokale mensen die onze luxeproducten maken. Dat was een grote schok en ook voor mezelf heel confronterend. Toen ik in Sri Lanka zag hoe scampi's gekweekt worden, draaide mijn maag om. En zo zijn er nog talloze dingen waarvan we geen idee hebben hoe ze gemaakt worden. En vooral welke mensen daarachter zitten."

Alleen naar Afrika

De groep reist onder meer naar Ghana en Sri Lanka. Dat de zes brutaal uit hun comfortabele leventje gerukt worden, is duidelijk. "Deze reis is één grote rollercoaster van emoties geworden", vertelt Claassen. "Maar wel één die ik meteen opnieuw zou doen. 'Bloed, Zweet & Luxeproblemen' brengt menselijke verhalen. De pure, rauwe realiteit. Ik observeer ons zestal en leer hen geleidelijk aan ook beter kennen. Ze hebben mij keihard ontroerd, soms kwaad gemaakt en mij soms heel hard laten lachen. Net omdat het zo'n ontwapenende figuren zijn."

Claassen weet hoe ze ontroerende tv moet maken - denk maar aan 'Afscheid' - en ook roadtrips zijn haar niet vreemd, na haar 'Dwars door Amerika'. Maar ook vóór ze een tv-gezicht werd, trok ze al de wijde wereld in. "Wat deze zes jongeren hebben meegemaakt, is heel herkenbaar voor mij", zegt ze. "Toen ik 18 was, ging ik twee maanden en voor het eerst zonder mijn ouders naar zwart Afrika. In the middle of nowhere ging ik werken en leven met lokale mensen. Zonder camera's. Die reis heeft, tot op de dag van vandaag, een enorme impact gehad op mijn leven. Daarom wilde ik iets gelijkaardigs doen, mét camera's deze keer. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het verhaal van deze zes jongeren ook de ogen van de kijkers thuis zal openen."

'Bloed, Zweet & Luxeproblemen' start op maandag 3 december op Eén.