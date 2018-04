Karine Claassen maakt het onbespreekbare bespreekbaar in 'Afscheid' Mark Coenegracht

24 april 2018

17u10 0 TV Aangrijpend, pakkend, sober en indrukwekkend. Dat is ‘Afscheid’, de zesdelige intieme docureeks van de nog maar 28-jarige Karine Claassen, die vanaf woensdagavond op Eén wordt uitgezonden. Een confrontatie met het levenseinde, door de ogen van zij die het hebben beleefd, van nabestaanden, artsen en verplegend personeel.

'Afscheid' is een reeks waarin het onbespreekbare bespreekbaar wordt gemaakt. "Ik heb leren praten over de dingen waar ik zelf van wegliep", aldus Claassen, de bevoorrechte gesprekspartner van vijf gewone Vlamingen met wie ze de allerlaatste rechte lijn naar het einde bewandelde. Annick, Suzy, Gaston, Karine en Theo vertellen aan haar hoe ze afscheid nemen van het leven. Enkel Theo overleeft de start van ‘Afscheid’. De andere gesprekspartners van Karine hebben écht afscheid genomen. Beter, moeten nemen. Niet meteen televisie waar je vrolijk van wordt, maar die wel beklijvend is en de tijd even doet stil staan.

"Ik had het voorrecht om vijf fantastische mensen te leren kennen, samen met hun omgeving, op het meest intieme moment van hun leven. Ze hebben mij stuk voor stuk geleerd om te praten over de dingen waar ik zelf aanvankelijk van wegliep. Net omdat ze ongeneeslijk ziek zijn of bewust kiezen voor het einde zijn ze zo puur en recht voor de raap. Als interviewer heb ik de afgelopen maanden de meest eerlijke en integere gesprekken gevoerd. Gesprekken die me zelf zoveel hebben geleerd over het leven. Zo gewoon, zo warm en zo integer", vertelt Karine.

'Afscheid', vanaf morgen elke woensdag om 21.30 u. bij Eén.