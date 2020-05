Karim voelde zich op ‘Temptation Island’ niet bedreigd door verleider Grigor: “Hij kwam over alsof hij op mannen viel” LOV

04 mei 2020

09u03

Bron: RTL Boulevard 0 TV Enkele weken geleden hielp ‘Temptation Island’-verleider Grigor in Dag Allemaal nog geruchten de wereld uit dat hij op mannen zou vallen, maar nu gooit koppelhelft Karim weer olie op het vuur. In ‘Temptation Gossip’ vertelt hij dat hij zich niet bedreigd voelde door de aandacht die vriendin Roshina kreeg van de Dendermondse verleider.

Grigor schenkt zijn volledige aandacht in ‘Temptation Island’ aan Roshina. Als een ware gentleman probeert hij haar te bekoren, maar Roshina’s vriend Karim vertelt zich daar nooit zorgen over te hebben gemaakt. “Op mij kwam Grigor over alsof hij op mannen viel. Ik weet dat Roshina echt valt op mannelijkheid, en bij hem was dat soms ver te zoeken.” Ook andere verleiders zouden nooit jaloezie opgewekt hebben.

Daarmee wakkert Karim de geruchten weer aan die Grigor eerder al tegensprak in Dag Allemaal. Hij vertelt dat veel mensen door zijn job als stylist de aanname maken dat hij op mannen valt. “Ook nieuwe vrouwelijke klanten. Die komen dan zonder schroom en schaarsgekleed uit hun pashokje gesprongen of vragen me halfnaakt om raad... Ik zeg dan altijd: ‘Euh dames, ik ben de heteroversie van Jani, hoor.’ Tja, omdat ik altijd piekfijn gekleed ben, denken mensen gauw dat ik homo ben. Maar wie me wat kent, weet wel beter.”

