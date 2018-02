Karen reageert op de kritiek rond haar programma: "Het komt aan" DBJ

21 februari 2018

17u43

Bron: VIER 0 TV Karen maakt een plaat op VIER, maar erg veel kijkers kon ze daarmee nog niet lokken. Ze kreeg dan ook heel wat kritiek te verwerken. V anavond reageert ze voor het eerst.

Voor de persdag, die dinsdag werd gehouden, ging Karen al even door de kranten. “Ze gaan straks zeker vragen stellen over de slechte kijkcijfers”, begint Karen. “Elke dag komt er wel een emmer bagger, dat komt toch aan als je het leest.”

Niet alleen over de kijkcijfers maakt Karen zich zorgen, ook over de commentaren. “Karen doet alles behalve een plaat maken, schrijven ze. Maar als die in aflevering één en twee al af zou zijn, zou er niets meer te vertellen zijn in de volgende zes afleveringen”, verklaart ze.

Er kwam ook kritiek op het feit dat de plaat, door de uitvoerige samenwerking met andere muzikanten, geen échte soloplaat zou zijn. “Ik kan het niet allemaal zelf. Ik kan niet drummen, piano of gitaar spelen, maar ik ben wel heel erg bezig met de teksten. Het moet tot de laatste noot goed klinken, want anders zing ik het niet in. Ik heb dus niet het gevoel dat iedereen alles voor mij aan het doen is. De plaat wordt misschien wel door verschillend mensen gemaakt, maar uiteindelijk moet ik wel alle eindbeslissingen zelf nemen."

Karen maakt een plaat is vanavond te zien op VIER om 20u40.