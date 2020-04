Karen onderhoudt haar Engels tijdens ‘Liefde voor Muziek’: “My horse is kokhalzing” BDB

13 april 2020

09u25

Bron: VTM 0

De artiesten van ‘Liefde voor Muziek’ blazen maandagavond nieuw leven in de hits van Peter Van Laet, de frontman van Mama’s Jasje. Voor ze op de muzikale rollercoaster stappen, gaat de groep samen paardrijden. Voor Peter hét moment om de cowboy in zich los te laten en zijn hoofd volledig leeg te maken: “Voor mij is dit 200% ontspanning”, zegt hij. Al denkt niet iedereen er hetzelfde over. “Ik ben een grote paardenfan, alleen kan ik daar niet goed op rijden”, vertelt Gene Thomas. En Karen Damen haalt dan weer haar beste Engels boven: “Madam, I think my horse is sick. It’s kokhalzing.” Je ziet ‘Liefde voor Muziek’ elke maandagavond om 20.35 uur bij VTM.