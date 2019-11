Karen Damens eerste draaidag als zorgkundige in ‘Familie’: "Gelukkig moest ik geen Crocs dragen" Isabelle Deridder

28 november 2019

00u00 0 TV Het moet van het K3-nummer 'Dokter dokter' geleden geweest zijn dat Karen Damen (45) nog eens in een verpleegsterspakje kroop. Het VTM-gezicht had gisteren haar eerste draaidag bij 'Familie', waarin ze zorgkundige Vanessa Mariën speelt. "Gelukkig moest ik geen Crocs dragen", lacht ze.

Nee, van zenuwen had Karen Damen geen last op haar eerste werkdag bij de VTM-soap. De kersverse 'Familie'-actrice mocht rustig in het verhaal rollen met twee eenvoudige scènes en weerwerk van Roel Vanderstukken, Jaak Van Assche en Jeroen Van Dyck - nóg een nieuwkomer. "Ik denk dat de makers op safe gespeeld hebben omdat het mijn eerste dag was", zegt Karen. "Ik moest ook pas om elf uur op de set staan, waardoor ik voldoende tijd had om Sky (haar zoon, red.) naar school te brengen. Dat zorgde ervoor dat ik relaxed was. Morgen zal het andere koek zijn, want dan word ik tegen acht uur verwacht. Een serieus stuk vroeger, maar 't zijn gelukkig nog steeds geen nachtopnames, hé."

Té naturel

Als de goedlachse verpleegster Vanessa speelt Karen een heel andere rol dan haar typetje in de sitcom 'Hallo K3'. Iets wat ze zelf ook beseft. "Het is allemaal goed verlopen, al had ik wel wat gezonde stress", geeft ze toe. "Ten tijde van K3 kreeg ik vaak te horen dat ik té naturel was, en dat ik wat meer moest overdrijven. Dat zit er ondertussen zo goed ingebakken, dat ik mezelf dat weer moet afleren. Gelukkig is de regisseur heel geduldig. En ik luister braaf naar zijn instructies. Flink, hé?", knipoogt Karen. "De rol van Vanessa voelt voor mij echt als een verademing. Ik mag gewoon mijzelf zijn en spreken zoals ik dat altijd doe. Ik hoef niet overdreven te articuleren. Een hele opluchting. (lacht)"

En voelt Karen zich ook zo vertrouwd in haar blauwe verpleegstersuniform? "Sexy kan je dat niet bepaald noemen, maar ik klaag niet", zegt ze. "'t Is een kleur die flatteert. En ik ben al blij dat ik geen Crocs moet dragen. (lacht)"

Doolhof

Karen had gisteren vooral schrik om te verdwalen in de 'Familie'-studio's. "Ik vreesde echt dat ik mijn weg niet meer zou terugvinden naar mijn loge. Of dat ik hopeloos verloren zou lopen terwijl ik de wc zocht", lacht ze. "De gebouwen van 'Familie' zijn toch een beetje een doolhof, als je hier de eerste keer komt."

Gelukkig kreeg Karen met Roel Vanderstukken een peter toegewezen. "Roel is degene aan wie ik mijn vragen kan stellen", zegt ze. "Het is wel grappig dat híj uitgerekend die taak kreeg, want wij kennen mekaar van vroeger. Roel speelde de prins in 'K3 en de kattenprins'. We hebben al veel afgelachen vandaag. Zo vind ik bijvoorbeeld dat ik Roel alles mag vragen, tot zelfs koffie, maar hij is daar niet zo van overtuigd. (lacht) Maar kom: Roel heeft over mij niet te klagen. Ik ben een zelfstandige vrouw, ik trek mijn plan wel."

Verjaardag Sky

En Karen meent het. Zo heeft ze bijvoorbeeld ook geen raad gevraagd aan haar goede vriend Ian Thomas, die tot voor kort de rol van Elias vertolkte. "Niet omdat ik ervan uitga dat ik alles kan, maar wel omdat ik vind dat ik wel een beetje vertrouwen mag hebben in mijzelf. Ik zit al twintig jaar in dit wereldje. Als ik het nu nog niet kan, dan gaat het ook nooit meer komen."

Op 17 februari zal Karen voor het eerst te zien zijn in de soap. "Een dag die ik zeker niet ga vergeten, want mijn zoon Sky is dan jarig. Dubbel feest, dus."