Karen Damen vreesde even dat ze corona had: “Ik stond samen met Walter Grootaers op de set” MVO

15 mei 2020

21u30 1 TV In haar nieuwe talkshow ‘Karentaine’, die wordt opgenomen in haar achtertuin, vertelde Karen Damen over haar angst voor corona. “Ik stond nog samen met Walter Grootaers op de set van ‘The Voice Senior’. Even later kregen we telefoon van VTM...”

Walter was de eerste bekende Vlaming die bekendmaakte dat hij besmet was met het coronavirus. “Ik had het er met hem nog over gehad”, vertelt ze aan James Cooke, haar gast voor vandaag. “Want hij was net terug van skivakantie in Italië, en op dat moment begon de media net te berichten over de vele gevallen van corona, daar. Een paar dagen later voelde ik me zelf wat ziek: ik had wat koorts... Net toen kreeg ik telefoon van VTM, omdat ze iedereen moesten contacteren die met Walter in aanraking was geweest. Ik zei meteen: ‘Da meende ni!’”

Gelukkig is Karen nog helemaal in orde. Volgens James is ze van nature uit iemand die snel in paniek schiet. Karen verdedigde zichzelf echter: “Ach, toen ik tijdens onze ‘Chateau Cupido’-shows zei dat er best wel eens iemand in de zaal kon zitten met corona, hebben jij en Gert mij keihard uitgelachen.” James, Karen en Gert Verhulst hadden namelijk vlak voor de lockdown hun krachten nog gebundeld in het theater. “Maar nu zie je wel.”

Niet naar school

Dat ze zich soms net iets te veel zorgen maakt, geeft ze wel toe. “Toen ze in 2012 zeiden dat de wereld zou vergaan, heb ik mijn zoontje Sky een week thuisgehouden van school”, lacht ze. “Ook na de aanslagen van 9/11 had ik dat gedaan. Deze keer was het mijn man, Anthony, die het zag aankomen. ‘We gaan geen doktersbriefje moeten schrijven deze keer’, zei hij vlak voor de quarantaine begon. ‘Maandag zijn alle scholen toch dicht.’ Ik twijfelde toen nog, maar inderdaad: de maandag daarop waren alle scholen plots gesloten.”

