Karen Damen verklaart de band tussen ‘Familie' en Malta TK

22 mei 2020

10u39 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In ‘t Zit in de Familie’ is het deze week aan Karen Damen. Zij maakt sinds kort deel uit van de cast en blikt terug op enkele spectaculaire reizen. Zo blijkt de VTM-soap een speciale band te hebben met het land Malta.