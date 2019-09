Karen Damen, Tom Dice en Kato wagen zich aan ‘Liefde voor Muziek’ (en ook deze vijf artiesten doen mee) DBJ

00u00 6 TV André Hazes, Gene Thomas, Regi, Sean Dhondt, Peter Van Laet, Karen Damen en The Starlings (Kato Callebaut en Tom Dice). Dat zijn de zeven artiesten die eind oktober naar een nog onbekende bestemming vertrekken voor het zesde seizoen van 'Liefde voor muziek'. Kato, Tom en Karen zien het VTM-programma als dé kans om opnieuw aansluiting te vinden bij het grote publiek.

Net als de voorbije jaren heeft VTM voor het zesde seizoen van 'Liefde voor muziek' goed nagedacht over de combinatie van artiesten. Zo krijgen hitmachines als Regi (43) en André Hazes (25) het gezelschap van enkele talenten die iets minder bekend zijn (geworden) bij het grote publiek. Zoals Peter Van Laet (52), die met 'Als de dag van toen' één van dé Nederlandstalige hits uit de jaren 90 scoorde en meer dan 1,4 miljoen platen verkocht met Mama's Jasje. Of Gene Thomas (47), die zijn grootste successen eveneens in de nineties beleefde. Met zijn dancegroep X-Session speelde hij toen vele discotheken plat. Later stortte hij zich - net als Van Laet - op soloprojecten.

Dat deed ook Karen Damen (44) nadat het K3-verhaal voor haar ophield. Ze nam een plaat op, maar ondanks 10.000 verkochte exemplaren was er van een grote solocarrière niet echt sprake. Nu krijgt Karen de kans om de critici het tegendeel te bewijzen en haar soloproject nieuw leven in te blazen. "Ik beschouw mijn deelname aan 'Liefde voor Muziek' als een nieuwe boost voor mijn carrière", blikt ze vooruit. "Ik ben nog altijd trots op het album dat ik gemaakt heb en het is ook de muzikale weg die ik wil blijven volgen. Op het tv-programma dat aan die plaat was opgehangen ('Karen maakt een plaat', red.) kwam nogal wat kritiek, maar ik heb niet het gevoel dat ik me nu moet bewijzen. Ik weet dat er mensen zijn die nog altijd niet geloven dat ik kan zingen, maar daar maak ik me niet meer druk om."

Na 'Karen maakt een plaat' nam de Antwerpse een sabbatperiode van een halfjaar. "Ik had goede voornemens om allerlei dingen te doen in die periode, maar uiteindelijk heb ik vooral heel weinig gedaan", zegt Karen. "Ik had er nood aan, zeker? Daarom vind ik een deelname aan 'Liefde voor Muziek' net zo leuk, want soms denk ik dat de mensen al vergeten zijn dat ik zangeres ben."

Vriendenreünie

Wat Karen van haar collega-artiesten in het VTM-programma vindt? "Regi ken ik natuurlijk al mijn halve leven (zij hadden ooit een relatie, red.) en via Kristel (Verbeke, red.) ben ik bevriend met Gene. Sean Dhondt ken ik ook goed en Peter Van Laet heb ik destijds leren kennen bij 'Tien Om Te Zien'. Ik heb echt het gevoel alsof ik binnenkort op vakantie ga vertrekken, het is als één grote vriendenreünie."

Ook Kato Callebaut (28) en Tom Dice (29) mogen mee op 'vakantie'. Na succesvolle soloprojecten werd het even stil rond de twee, tot het koppel begin dit jaar naar buiten trad als The Starlings. "Het is een eer dat ze ons gevraagd hebben", zegt Tom. "Dat wil toch zeggen dat je al wat bereikt hebt. Het feit dat we als duo gaan, beschouw ik als een beloning voor ons harde werk en een bevestiging dat we goed bezig zijn. Het programma zal helpen ons project bekender te maken bij een groter publiek." Tom en Kato werden allebei uit het niets beroemd: Kato werd in 2011 tweede in 'Idool', Tom haalde dezelfde plaats in 'X Factor' en vertegenwoordigde ons land op het Eurovisiesongfestival van 2010 met 'Me and My Guitar'.

Niets te gek

"In het begin van mijn carrière was niets te gek", vertelt Tom. "Ik werd zesde op het Songfestival en stond in het voorprogramma van Taylor Swift. Als je dan in de jaren nadien in kleine clubs voor 40 personen moet optreden, is dat wel even wennen. Het was in die periode niet altijd evident om het te blijven volhouden." Ook voor Kato lag het zwaartepunt voornamelijk aan het begin van haar carrière. "Ik heb na mijn deelname aan 'Idool' heel veel gedaan op korte tijd, maar op den duur wist ik niet meer wat ik eigenlijk wilde. Ik ben er twee jaar tussenuit geweest om daar eens goed over na te denken. Nu volgen we ons hart met The Starlings en beleven we elk succes veel intenser. Vroeger vonden we het heel normaal om een nummer van onszelf op de radio te horen, nu zijn we blij als een kind als dat gebeurt."