Karen Damen stopt na drie afleveringen met eigen talkshow TDS

13 juni 2020

09u21

Bron: Instagram 0 TV Slecht nieuws voor de kijkers van ‘Karentaine’, de talkshow die Karen Damen (45) wekelijks host vanuit haar tuin. Na amper drie afleveringen gooit ze de handdoek in de ring, zo maakt ze bekend via de sociale media.

De fans van ‘Karentaine’ bleven afgelopen vrijdag op hun honger zitten. Hoewel er de voorbije drie weken telkens een uur werd uitgezonden, bleef het dit keer stil. Daar is evenwel een reden voor: via instagram laat Karen weten dat er geen nieuwe afleveringen meer zullen volgen.

“In samenspraak met VTM hebben we besloten om #Karentaine te beëindigen. Laten we hopen dat er geen nieuwe lockdown komt. Mocht dat wel zo zijn, dan zie je ons zeker terug”, klinkt het. “Dankjewel aan iedereen die te gast was en aan jullie om zo massaal te kijken, voor jullie leuke reacties en hartverwarmende berichtjes. Het was een geweldige trip! Hopelijk tot snel.”