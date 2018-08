Karen Damen over haar laatste piercing: "Ik wilde me terug jong voelen" DBJ

14 augustus 2018

12u04 0 TV Vanavond is Karen Damen (43) te gast in 'Het zomert met', de nieuwe talkshow van Bruno Wyndaele (52). De zangeres heeft het onder meer over haar succes en over de kritiek die ze kreeg op haar plaat, maar ook over haar laatste piercing.

“Ik zag er een kei schoon jong meisje mee en ik dacht dat ik er ook terug jong zou uitzien", zegt Karen Damen over haar laatste piercing in 'Het zomert met'. Dat vond ze achteraf bekeken blijkbaar toch niet zo'n geslaagde zet. In juni koos Damen voor een zogenaamde smileypiercing. Dat is een kleine ring die door het stukje vel achter je bovenlip wordt gestoken. Als je glimlacht, komt het tevoorschijn voor je voorste tanden, vandaar de naam.

Ook op haar soloplaat kijkt de zangeres terug in het programma. “Ik heb kritiek op K3 nooit persoonlijk aangevoeld, maar van het moment dat je iets helemaal zelf en dus persoonlijk doet, dan komen complimenten veel harder binnen. Maar kritiek ook”, zegt Karen Damen. Toch kan de zangeres terugblikken op een geslaagde carrière, vindt ze. “Ik ben een vraag in Trivial Pursuit. En dan denk ik: ‘Ik heb het gemaakt.”

Verder verlangt Damen naar een reisje met haar vriend Anthony. “Eigenlijk zou ik heel graag met mijn eigen man nog eens alleen op reis willen gaan", zegt ze tegen Bruno en ze laat ook vallen dat een uurtje WIFI na het ontbijt haar favoriete bezigheid is. Bovendien blijkt dat de Antwerpse nog steeds contact heeft met haar allereerste vakantieliefde, die ze kent sinds haar dertiende.