Karen Damen neemt ons mee achter de schermen van haar debuut bij 'Familie'

27 november 2019

19u00 26 TV Karen Damen (45) was lange tijd “Karen van K3", maar binnenkort zal ze misschien wel aangesproken worden als “Vanessa van ‘Familie’”? De actrice heeft haar eerste opnamedag bij de populaire reeks al achter de rug. Op haar debuut is het nog een hele tijd wachten, maar wij mochten met Karen mee naar haar eerste opnames. “Ik mag mezelf spelen”, glundert ze.

“Het leuke is dat Vanessa 39 jaar is”, glundert het 45-jarige schermgezicht. “Ik vind het ook leuk dat ik mijn eigen taal mag spreken. Pas op, ik ga geen plat Antwerps praten, maar gewoon zoals ik normaal spreek en dat vind ik wel tof. Dat maakt het toch nog net iets meer naturel.” Karen is ook blij dat haar personage dicht bij haar persoonlijkheid aanleunt. “Ik mag gewoon mezelf spelen”, lacht ze. “Dat vind ik eigenlijk wel gemakkelijk.” De rol van Vanessa is geen gastrol, al begint de intrede van Karen wel klein. “Voorlopig is het nog een kleine rol, maar wie weet wat de scenaristen van plan zijn met mij?”, klinkt het mysterieus. In de eerste afleveringen zal Vanessa vooral in contact komen met de personages van Anna, Albert, Alfons en Benny.