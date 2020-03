Karen Damen kan tranen niet bedwingen en Koen Crucke zingt voor z’n volgers in ‘Blijf in uw kot!’ BDB

30 maart 2020

13u03 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en Qmusic-dj Vincent Fierens, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: een muzikaal intermezzo van Koen Crucke en een emotionele Karen Damen.

Koen Crucke zingt voor z’n “lieve volgertjes”.

Minister van Media Benjamin Dalle roept iedereen op om zoveel mogelijk Vlaamse muziek te beluisteren.

Raf Van Brussel en Rani De Coninck van Joe FM maken samen een coronaliedje.

Karen Damen is ontroerd door de oproep van Anthony Caere, die jarenlang in het Virunga Park in Oost-Congo werkte en vorig jaar nog een chimpansee redde uit handen van stropers.

Kato Callebaut en Tom Dice van The Starlings, vanaf maandag te zien in het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’, zorgen voor een vrolijke noot.

‘Blijf In Uw Kot!’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.