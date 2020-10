Karen Damen is meest fanatieke speurder in ‘The Masked Singer’: “Van Jens krijg ik 100 euro per juiste naam”

TV

Pronostieken opzetten, berichtjes sturen naar bevriende collega's en erover doordrammen. Karen Damen (45) is zonder twijfel de meest fanatieke speurder in 'The Masked Singer' . “Het is sterker dan mezelf”, lacht het panellid. Bij VTM is de Antwerpse uitgegroeid tot een leading lady en uit het verleden heeft ze lessen getrokken. “Die plaat maken op tv was een mindere zet.”