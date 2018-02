Karen bij het opruimen van haar kelder: "Hebben wij een Whirlpool?" JDB

13 februari 2018

11u46

Bron: SBS 0

Morgen kan je in 'Karen maakt een plaat' opnieuw kijken hoe Karen Damen haar eerste solo-album maakt. Om de muzikanten in haar kelder te kunnen ontvangen moet die worden opgeruimd. Geen eenvoudige klus ten huize Damen, die van nature een sloddervos is. Wanneer ze door haar spullen snuistert, komt ze de ene verrassing na de andere tegen.