Kardashians stoppen na 20 seizoenen met hun realityshow: boze fans geven Kanye West de schuld KVDS/MVO

09 september 2020

00u08 10 TV De populaire realityserie ‘Keeping Up with the Kardashians’ houdt er na twintig seizoenen mee op. Dat heeft Kim Kardashian zelf bekendgemaakt op Twitter.

In de reeks wordt het glamoureuze leven gevolgd van de families Kardashian en Jenner, met onder meer de zussen Kim, Kourtney en Khloé Kardashian. De serie ging op 14 oktober 2007 in première en de families bouwden de afgelopen jaren een commercieel imperium uit.

Moeilijke beslissing

“Het is met pijn in het hart dat onze familie de moeilijke beslissing heeft gemaakt om een punt te zetten achter Keeping Up with the Kardashians”, aldus Kim Kardashian. “Na veertien jaar, twintig seizoenen en honderden afleveringen en heel wat spinoffs, zijn we iedereen die ons al die jaren gevolgd heeft meer dan dankbaar. In goede en slechte tijden, geluk, tegenspoed, en door de vele relaties en kinderen.”



Het laatste seizoen van ‘Keeping Up with the Kardashians’ zal begin volgend jaar uitgezonden worden.

❤️💔 pic.twitter.com/PaAF4hgmU5 Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link

Niet uit het niets

Het is niet helemaal verwonderlijk dat de Kardashians er net nu mee stoppen. Eerder dit jaar maakte Kourtney al bekend dat zij niet langer te zien zou zijn in het programma. Na een vete met Khloé en Kim, die op tv zelfs uitmondde tot een fysiek gevecht, had ze er genoeg van. “Ik zal alleen nog maar verschijnen als ik écht iets in de kijker wil zetten. Verder ga ik me focussen op mijn privacy en het opvoeden van mijn kinderen.”

Daarnaast is het waarschijnlijk dat ook Kim Kardashian geen zin meer heeft om haar vuile was buiten te hangen. Na een wel heel publieke vernedering door haar echtgenoot Kanye West, die haar dit jaar in het openbaar beschuldigde van overspel tijdens zijn presidentscampagne, doet ook zij liever de boeken toe. Kanye heeft mentale problemen, waardoor hun huwelijk volgens velen aan een zijden draadje hangt. Het laatste dat Kim nodig heeft is een cameraploeg om dat allemaal vast te leggen.

Boze fans

Fans van de populaire realitysoap hebben op sociale media uitgehaald naar Kanye West, de echtgenoot van Kim Kardashian. Ze zien in hem de kwade geest die ervoor gezorgd heeft dat de de show ten einde komt. De bipolaire uitbarstingen van Kanye, de geruchten dat hij van Kim wilde scheiden en zijn stroef lopende campagne voor het Amerikaans presidentschap zijn volgens fans op Twitter de reden. “Ik wist de de show voorbij was toen Kanye zijn inzinking had en begon te schelden op zijn schoonmoeder Kris Jenner en anderen. Het belasteren van Kris was waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen,” schreef een twitteraar.