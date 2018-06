Kardashians gaan de strijd met elkaar aan in Amerikaanse 'Familieraad' KD

11 juni 2018

12u29 0 TV 'Family Feud', het bekende spelprogramma met Steve Harvey, kreeg een Kardashian make-over in de seizoenspremière van 'Celebrity Family Feud'.

Kim Kardashian tegen de hele familie Kardashian, dat was de opzet van deze aflevering. Kim maakte deel uit van Team West, dat geleid werd door haar echtgenoot Kanye West. De andere drie spelers waren de nicht en neven van de zanger. Team Kardashian bestond uit Kims (half)zussen Khloé en Kendall, haar moeder Kris en grootmoeder Mary Jo. Het team werd vervolledigd door Cic Bussey, een nicht van de familie, en Jonathan Cheban, de beste vriend van Kim.

Na enkele spelrondes haalde Team Kardashian de buit binnen. Omdat Kanye zo'n grote fan is van het programma, kreeg de zwangere Khloé (de aflevering werd opgenomen voor de bevalling, nvdr.) het niet over haar hart om de finale te spelen. "Kim en Kanye waren er echt van overtuigd dat ze zouden winnen. Als zussen hebben Kendall en ik beslist om hen de finale te laten spelen." Kim en Kanye wonnen in de finale 25.000 dollar (omgerekend zo'n 21.000 euro, nvdr.) voor het goede doel. De winst ging naar een kinderziekenhuis in Los Angeles.