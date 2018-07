Kapsel van Kit Harington mogelijk aanwijzing over einde 'Game of Thrones' MVO

04 juli 2018

11u41 0 TV Na de tattoo van Sophie Turner wordt nu ook de coupe van Kit Harington onder de loep genomen door nieuwsgierige 'Game of Thrones'-fans.

Nu Turner definitief heeft weerlegd dat haar 'Game of Thrones'-tattoo iets zegt over de afloop van de serie, verschuift de aandacht naar Harington - en dan meer specifiek naar zijn weelderige lokken.

Die zijn er namelijk nog altijd, ook al heeft de acteur die Jon Snow speelt al meermaals verklaard dat hij ze meteen afknipt wanneer het filmen erop zit. Dit weekend werd hij gespot op een 'wrapping party' voor 'Game of Thrones', een feestje dat wordt gegeven na het afronden van alle opnames. Kit daagde daar op met zijn wilde manen nog volledig intact. Conclusie? Jon Snow is één van de laatste personages die nog in leven is in de serie.

Dat kan betekenen dat hij de seizoensfinale overleeft, ofwel dat hij op z'n minst veel langer overleeft dan verwacht.

Zijn belangrijkste tegenspelers, waaronder Emilia Clarke, hadden hun laatste opnames er eerder vorige maand al opzitten. Wat fans doet vermoeden dat Jon Snow het langer zal uithouden dan Emilia's personage, Daenerys Targaryen.

Kit zelf heeft - uiteraard - nog niets vrijgegeven over de onderliggende betekenis van zijn look.

DJ Lit Kit Harington in the house 🎉🙌🏼 baby boy havin a partaayyyy pic.twitter.com/I9xvLBPJn8 kit | emilia | targaryen ❄️⚔️🔥(@ purple_dwagon) link