Kandidaten uit ‘Boer zkt vrouw’ zetten grove middelen in om hun 'post' op te halen

Het was gisterenmiddag schrikken toen plots een behoorlijk indrukwekkende karavaan van tractoren en een paardenvrachtwagen zich parkeerden op de 'oprit' van de VTM-gebouwen in Vilvoorde. Geen boerenprotest, wel een ludieke actie van Bart (28), Dries (31), Tristan (25), Frits (23), David (36) en Veerle (29), de vijf boeren en één boerin die via ‘ Boer zkt vrouw: Home Sweet Home ' de partner van hun leven willen vinden.