Kan jij al raden wie Duiker is in ‘The Masked Singer’? BDB

18 september 2020

10u28

Bron: VTM 0 TV Welke bekende Vlamingen zitten in de pakken van Libelle, Wolf, Monster, Duiveltje, Otter, Koningin, Duiker en Aap? Da’s de centrale vraag in het VTM-paradepaardje ‘ Welke bekende Vlamingen zitten in de pakken van Libelle, Wolf, Monster, Duiveltje, Otter, Koningin, Duiker en Aap? Da’s de centrale vraag in het VTM-paradepaardje ‘ The Masked Singer ’, dat vrijdagavond van start gaat. In een preview voor de eerste aflevering zingt Duiker alvast de pannen van het dak. Kan jij al raden wie het is?



Duiker zingt een straffe versie van ‘Dusk Till Dawn’, de monsterhit van Zayn Malik en Sia. Speurders Julie Van den Steen (28), Karen Damen (45) en Jens Dendoncker (30) zijn alvast overdonderd door de vocale kwaliteiten van de bekende Vlaming. Maar kunnen ze hem ook ontmaskeren? Zelf kan je alvast al een gokje wagen via The Guessing Game op de website van vtm.

Wie benieuwd is naar het verhaal van de deelnemende BV’s, kan na de aflevering vrijdagavond meteen terecht op VTM GO. Daar wordt in ‘The Masked Singer: Behind the Mask’ het parcours gevolgd dat ze hebben afgelegd. Van de eerste pasbeurt van de kostuums over de rit naar de studio tot de transformatie in de kleedkamer en de zang- en choreografiecoaching. Ze reageren er ook op hun ontmaskering.

Deze songs zingen de andere deelnemers vrijdagavond:

- Aap: ‘Old Town Road’ van Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

- Wolf: ‘Don’t You’ van Simple Minds

- Koningin: ‘Unstoppable’ van Sia

- Monster: ‘Leef’ van André Hazes

- Duiveltje: ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi

- Otter: ‘Bad Guy’ van Billie Eilish

- Libelle: ‘La Isla Bonita’ van Madonna

‘The Masked Singer’: vrijdagavond om 20.40 uur op VTM en op VTM GO

