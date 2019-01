Kan en mag dit wel? Kinderen Davy Gilles zonder gordel op overvolle achterbank op tv TDS

10 januari 2019

21u45

Bron: Eigen Berichtgeving 0 TV Vanavond waren Davy Gilles (42) en zijn gezin te zien in ‘Groeten Uit’ op VTM. Hun passage in het programma krijgt echter een onverwacht gevolg: Agentschap Wegen en Verkeer stelt zich vragen rond de veiligheid bij sommige fragmenten. In de aflevering is te zien hoe de kinderen met z’n vieren plaatsnemen op de achterbank van de wagen. Bovendien draagt niet iedereen een gordel.

Davy Gilles, vooral bekend als één van De Romeo’s, was vanavond voor het eerst met zijn volledige gezin te zien: zowel zijn dochter Sam en zoon Maxime uit vorige relaties, als zijn kinderen met zijn vrouw Sasha, Beau en Noa, maakten hun opwachting in ‘Groeten Uit’. Het gezin werd door presentatrice An Lemmens getrakteerd op een nostalgische trip naar 1988, om er de tienerjaren van Davy te herbeleven.

Om ‘daar’ te geraken, stapten Davy en zijn gezin in een blitse Toyota Celica. Dat was destijds de sportwagen van zijn vader. Al snel viel het de zanger op hoe weinig plaats de wagen te bieden had. “Daar geraak ik nooit in met mijn kinderen”, grapte Davy. “Kunnen jullie naast mekaar, of past dat niet?”, vroeg ook Sacha zich luidop af. Toch leek het verder niet al te veel te deren: het gezin stapte met z’n allen in de sportwagen.

De kijker kreeg vervolgens te zien hoe het gezin het land doorkruiste. In die fragmenten is goed te zien dat slechts twee kinderen een gordel dragen. Zo waren de jongste kinderen, zoontje Beau en dochter Noa, niet vastgeklikt, waardoor zij zich vrij op de achterbank konden bewegen.

Waarschuwen

Vraag is natuurlijk: kan en mag dit zomaar? Agentschap Wegen en Verkeer wil een kanttekening maken bij de beelden. “Wij willen hier uitdrukkelijk voor waarschuwen”, zegt woordvoerster Veva Daniels. “Sinds 1975 werd het in België verplicht om vooraan in de auto de gordel om te doen. Sinds 1991 geldt deze verplichting ook voor de passagiers achterin. Bovendien mogen er niet meer mensen plaatsnemen in de wagen, dan dat er gordels beschikbaar zijn. Wij roepen de zenders dan ook op om alle regels na te leven.”

Hallo, VTM?

VTM erkent dat Davy en zijn gezin de verkeersregels overtreden. “Maar”, zo stellen zij, “de aflevering speelt zich af in 1988. In die tijd zaten de mensen effectief met z’n vieren op de achterbank, waardoor niet iedereen een gordel aan kon doen. Veel wagens hadden zelfs geen gordel toen. Dat is een beetje eigen aan het format. Want uiteraard is het niet de bedoeling om de regels te overtreden. In andere programma’s letten we daar goed op”, klinkt het. “Hoe lang Davy en Sacha zo hebben rondgereden weet ik niet precies. Maar zoals gezegd: in die tijd was dat heel gewoon. Vandaar dus dat dat zo in beeld kwam.”

Dat het programma zich binnen de tijdsgeest van 1988 afspeelt, kunnen ze bij Agentschap Wegen en Verkeer begrijpen. “Als dat de opzet van het programma is, en die lijn dus over elk detail wordt doorgetrokken. Maar dan zou dat toch genoeg moeten gekaderd zijn. Wij raden de zender dus aan om een verwittiging te plaatsen in beeld, of om het voldoende aan bod te laten komen tijdens de uitzending. Of om uiteraard gewoon geen enkele overtreding te begaan.”