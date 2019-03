Kan Davy in ‘Blind Date’ scoren met deze wel heel bijzondere onderbroek? SD

In de reisvideo van Anita en Eddy zagen de VTM-kijkers een snorkelende Anita. Maar waar was Eddy? “Ik ben net niet verdronken. Dat was de eerste keer dat ik ging snorkelen en ze hadden me niet gezegd dat je dat pijpje boven water moest houden”, vertelde Eddy aan Nathalie. “Ik was in paniek, want ja, je krijgt geen lucht binnen. Dat was het einde van mijn snorkel-avontuur.” Het duurde niet lang of Anita bleek hetzelfde probleem te hebben...

In de ronde ‘Ik heb een cadeautje bij’ had Davy een bijzonder cadeau voor Jana: een gebreide onderbroek. Wanneer Nathalie het uit haar schatkist haalde, bleek het al snel geen gewone onderbroek te zijn: “Davy, ik denk dat je hier zonder een woordje uitleg niet van tussenuit muist”, lachte Nathalie.