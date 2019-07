Kaley Cuoco heeft eerste rol na ‘Big Bang Theory’ te pakken TK

02 juli 2019

10u44

Bron: ANP 0 Celebrities Kaley Cuoco gaat de hoofdrol spelen in serie ‘The Flight Attendant’, die te zien zal zijn op de nieuwe streamingservice van Warner Bros. De actrice wordt ook een van de producenten van de show, meldt Deadline.

Het is de eerste rol waarin Kaley te zien zal zijn na het einde van ‘The Big Bang Theory’. De 33-jarige is vanaf dit najaar wel te horen als Harley Quinn in een animatieserie rond dat comicpersonage.

‘The Flight Attendant’ is gebaseerd op een boek met dezelfde naam uit 2018, geschreven door Chris Bohjalian. Het verhaal gaat over een stewardess die met een kater wakker wordt naast een dood lichaam, en zich niet kan herinneren of zij de moordenaar is.