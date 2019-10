Kaat verlaat 'Thuis' in tranen HL

18 oktober 2019

00u00 0 TV Kaat is uitgewuifd in 'Thuis'. Het transgenderpersonage van Leen Dendievel (35) pinkte gisteren een laatste traan weg en vertrok vervolgens op wereldreis.

Dendievel zal niet meer te zien zijn in de Eén-soap, maar had daar zelf om gevraagd. De actrice wil zich voortaan concentreren op andere rollen. Dat zijn er nogal wat, want ze is dit seizoen in vijf theaterproducties te zien: 'De crème glace oorlog', 'Vrijen met dieren', 'Slisse en Cesar', de jubileumshow van Jan Van Dyke en 'Brasschaatse huisvrouwen'.

Bij 'Thuis' zijn ze niet van plan om een andere transgender te laten opduiken. "Wij zijn niet bezig met het afvinken van lijstjes van minderheidsgroepen", zegt producer Hans Roggen.

Taak volbracht

Berdache België, een vereniging voor familie van transgenderkinderen, blikt tevreden terug op de aanwezigheid van Kaat. "Elk moment dat een transgenderpersoon op een positieve manier in beeld komt, juichen wij toe, omdat het altijd deuren kan openen", zegt Deni Monsecour. "Dat effect merken we elke keer een transgenderverhaal in de media komt. Dan is er altijd een grote instroom van nieuwe ouders die onze organisatie contacteren of hulp zoeken bij het multidisciplinaire Genderteam van het UZ Gent. Dat was zo bij de transitie van Kaat in 'Thuis', maar ook na het optreden van Conchita Wurst, de première van de film 'Girl' en de outing van bekende figuren als Bo Van Spilbeeck en Sam Bettens. Ik ga ervan uit dat de 'Thuis'-kijkers Kaat na drie jaar niet meer als een transgender zien, maar als een vrouw. Je zou dus kunnen zeggen dat haar taak volbracht is." (HL)