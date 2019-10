Kaat stapt uit ‘Thuis’, en fans zijn er het hart van in: “Ik kan wel janken van ellende” MVO

10 oktober 2019

09u00 10 TV Leen Dendievel, die drie jaar lang het personage Kaat Bomans speelde in ‘Thuis’, verdwijnt definitief uit de serie. “Het is tijd om andere personages vorm te geven”, meent ze. Haar fans zijn er alvast het hart van in.

In seizoen 21 onderging Franky Bomans, die in Amerika woonde, een geslachtsoperatie en kwam in de bevallige verschijning van Kaat terug naar België. Ze werd liefdevol onthaald door Simonne, al had Frank het moeilijker met de transitie. Toch draaide ook hij na een tijd bij. Ook metéén voor Kaat gewonnen: het Vlaamse kijkpubliek. Op sociale media wordt meteen duidelijk dat zij Kaat absoluut niet graag zien vertrekken. “Damn, alweer een topper die ‘Thuis’ verlaat”, klinkt het teleurgesteld op Twitter. “We zullen je hard missen.”

Zo jammer dat Kaat uit Thuis gaat 😔 Ik vond haar echt een TOP personage!!! ❤ @een @leendendievel #thuisopéén Eline(@ ElineAerden) link

Damm weer een topper die we hard zullen missen in thuis... @leendendievel bedankt voor de mooie jaren... En veel succes met je nieuwe uitdagingen!!❤️💙❤️

#Thuisopeen Stievo(@ stievodevivo) link

“De leegloop van ‘Thuis’ is echt bezig”, verzucht iemand anders. “Bedankt Kaat/Leen voor de drie mooie jaren!” Of: “Zo jammer dat Kaat uit ‘Thuis’ gaat! Ik vond haar echt een toppersonage!” Sommigen gaan zelfs nog verder: “Ik kan wel janken van ellende”, klinkt het.

De leegloop van Thuis is echt bezig... Bedankt Kaat/Leen voor de 3 mooie jaren! We zullen je missen ♡#thuisopeen @leendendievel Nicolaas Nicky Janssens(@ jansssens_nick) link

Leen maakte haar beslissing bekend via Instagram. “Ik ben heel vereerd en ik ben Eén ontzettend dankbaar dat ik zo’n invloedrijk personage als Kaat heb mogen spelen. Kaat zal altijd een van mijn meest dierbare personages blijven. Ze had een doel en dat heeft ze bereikt, bij haar omgeving in Thuis en ook bij de mensen thuis en daarbuiten. En dat stemt me gelukkig. Alleen is het nu tijd om andere personages vorm te geven. Ik kijk dan ook uit naar toekomstige uitdagingen en neem de ruimte om andere kansen te zien. Als actrice ga ik op zoek naar personages die erin hakken. Kaat was er alvast één van! Ik ben drie jaar thuisgekomen in een warm nest en zal dat uiteraard missen. Dankjewel, Franky, dat ik van jou een gelukkige vrouw mocht maken!”

Leen Dendievel vertrekt uit Thuis. Ik kan wel janken van ellende #thuisopéén Carola(@ DutchLittleOne) link

Al mijn favoriete acteurs vertrekken uit Thuis. Eerst Jannes Coessens en nu Leen Dendievel... #thuisopeen Nicolaas Nicky Janssens(@ jansssens_nick) link

Merci voor de leuke jaren en mooie acteerprestaties bij #thuisopeen 👍 https://t.co/z1dYQSCdaD Tom(@ TomDeBoeck) link