Kaat Bollen duikt met drie in bed KDL

21 augustus 2018

16u28 0 TV Kaat Bollen is vanaf vrijdag 31 augustus opnieuw te zien op de Nederlandse televisie. Na haar job als presentatrice en experte in 'Sex College', waarin koppels tips kregen voor hun minnespel en dat meteen live in de praktijk mochten omzetten, duikt de Vlaamse seksuloge nu op in 'Met 3 in Bed'.

"Heel vaak zie ik in mijn praktijk dat koppels na verloop van tijd niet meer de tijd voor elkaar nemen. Jammer, want ze zeggen wel eens: mannen vrijen om te ontspannen, terwijl vrouwen pas kunnen vrijen als ze ontspannen zijn en daar is tijd voor nodig. Door toch de tijd voor elkaar te nemen en terug te gaan experimenteren in bed kun je die bekende sleur vermijden. In ‘Met 3 in Bed’ ga ik er dus voor zorgen dat koppels elkaar terugvinden op seksueel gebied", vertelt Kaat. Omdat je het beste seksadvies pas kan geven als je er met je neus bovenop staat, duikt Kaat voor het programma dan ook tussen de lakens met koppel Chelsea en Marcus. Ze kijkt mee wanneer ze de theorie tussen de lakens in praktijk brengen en geeft vervolgens tips.

In het verleden was Kaat ook al als vaste seksuologe te zien in het beruchte 'Spuiten en Slikken'. 'Met 3 in Bed' is vanaf vrijdag 31 augustus wekelijks om 21.00 te zien is bij de tv-zender Secret Circle.