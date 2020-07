K3 zit niet meer in één stoel bij 'The Voice Kids' DBJ

00u00 0 TV Door corona lag de wedstrijd maanden stil, maar de opnames van 'The Voice Kids' zijn intussen opnieuw van start gegaan. Alle veiligheidsregels worden gevolgd, en daardoor kan K3 niet meer vanuit één stoel coachen. De halve finale en finale van 'The Voice Kids' worden in het najaar uitgezonden.

In Vilvoorde zijn de opnames van de halve finale gisteren van start gegaan, en daarbij werd niets aan het toeval overgelaten. Mondmaskers waren verplicht tot net voor de opnames, en het publiek werd toegelaten in zestien bubbels van telkens zeven mensen. Goed voor 112 toeschouwers, terwijl dat er anders makkelijk meer dan 200 zijn. Bijzonder is ook dat Marthe, Klaasje en Hanne van K3 niet meer vanuit één stoel kunnen coachen. Ze behoren immers niet tot elkaars bubbel. Per auditie neemt nu één van de meisjes om beurt plaats in de draaistoel, om het resultaat van hun gezamenlijk oordeel over te brengen.

Wanneer de kinderen hun auditie achter de rug hebben, zijn knuffels met de coaches of presentatrice An Lemmens ook niet meer mogelijk. Daarom wordt nu één familielid per kandidaat toegelaten op het podium voor omhelzingen achteraf.

De overgebleven kandidaten zijn nog met zestien, netjes verdeeld onder de teams van coaches Laura Tesoro, Sean Dhondt, Gers Pardoel en K3. Acht van hen stoten door naar de finale. Daar zullen de overblijvers nog eens herleid worden naar vier in een zogenaamde 'superfinale'. De twee resterende uitzendingen staan gepland voor het najaar.