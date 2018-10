K3 vanaf morgen te zien in hun eigen fictiereeks MVO

30 oktober 2018

15u25 0 TV Morgen, op woensdag 31 oktober, is het zover: dan openen Hanne, Marthe en Klaasje officieel de deuren van hun K3 Roller Disco. In hun allereerste fictiereeks, die volledig werd opgenomen in een 360-graden studio, rollen Marthe, Klaasje en Hanne de zotste avonturen tegemoet.

En dat doen ze niet alleen, want in de reeks zijn heel wat bekende gezichten te gast. Naast vaste bijrollen van Jacques Vermeire, die opnieuw de rol van de buurman Marcel vertolkt, en Nederlander Samir Hassen, de huis-dj, brengen ook Sven De Ridder, Gunther Levi, Dina Tersago, Andy Peelman, Sean Dhondt en vlogger Enzo Knol een bezoekje aan de disco van K3.

K3 Roller Disco is een humoristische reeks die zich afspeelt in een rollerdisco. Die runnen de meisjes volledig zelf: Marthe doet de bar, Hanne verhuurt de rolschaatsen en Klaasje is de redder in nood op de rollerschaatsbaan. Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, want grappige misverstanden of ongelukken zorgen af en toe voor chaos. En dan is er ook nog Marcel, die er – letterlijk – voor zorgt dat niet alles op wieltjes loopt…

‘K3 Rollerdisco’, vanaf woensdag 31 oktober, 13u35 en 17u55 bij VTMKZOOM.