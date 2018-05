K's Choice verbaasd door onverwachte covers in 'Liefde voor Muziek' TDS

14 mei 2018

21u54

Bron: VTM 0 TV 25 jaar geleden debuteerden Sarah en Gert Bettens nog als bescheiden broer en zus. Hun band K’s Choice brak wereldwijd door en is na 25 jaar nog steeds een begrip in de Belgische rockscene. Vanavond stond hun repertoire centraal in 'Liefde voor Muziek'. De covers laten Sarah en Gert meer dan eens met open mond achter.

“Ik ben nu nóg benieuwder dan toen ik naar hier vloog”, vertelt Sarah. “Omdat ik jullie al wat ken en weet tot wat jullie in staat zijn. De verwachtingen zijn hooggespannen.” En dat geldt ook voor de zenuwen van Helmut Lotti. Hij legt de lat namelijk hemelhoog met zijn indrukwekkende cover van 'Shadowman', voor hem één van de mooiste teksten ooit. Volgens Cocojr. is de nieuwe Helmut Lotti opgestaan. “Eén die we heel graag horen. You blew us away.” Ook Sharon kiest met 'Virgin State of Mind' niet voor de makkelijkste weg. “Dit is best een moeilijk liedje voor mij. Er zitten halve noten in en dat kan ik eigenlijk niet.” Kan ze de song uit de tv-serie Buffy The Vampire Slayer de baas?

Silvy liet de voorbije weken een andere kant van zichzelf zien, maar keert maandag terug naar haar vertrouwde sound. Voor het eerst in 'Liefde voor Muziek' steekt ze een song in een typisch Sylver-jasje. En dan nog wel dé klassieker onder de K’s Choice-nummers: 'Not An Addict'. Ook Cocojr. slaat het straatje van de dancemuziek in. Hij brengt een catchy versie van 'Someone To Say Hi To'. Minstens even catchy is 'Verover Mij', de bewerking van 'Believe' waarmee Niels Destadsbader momenteel een hit scoort. Al moet Niels bekennen dat de tekst niet op 1-2-3 geschreven was. “Ik heb lang zitten zoeken naar het refrein. Het was bijna iets helemaal anders geworden”, verklapt hij.

Jasper Steverlinck pikt er deze keer een nummer uit, waarvan Sarah en Gert hoopten dat iemand het zou brengen. “Dit is één van onze favoriete songs”, zegt Gert over 'Killing Dragons'. Met zijn hoge noten bezorgt Jasper zijn collega’s opnieuw overal kippenvel. Meer kippenvel komt er op het einde van de aflevering van K’s Choice zelf. Zij bewegen Silvy tot tranen toe met hun intieme en ongeziene tribute…