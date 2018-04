K's Choice en Jasper Steverlinck ontroeren Niels Destadsbader in 'Liefde voor Muziek' SD

23 april 2018

21u52 0 TV Na de legendarische meezingers van The Dinky Toys dook 'Liefde voor Muziek' vanavond in het recentere repertoire van Niels Destadsbader. Het werd een aflevering vol humor en plagerij, waarin er ook een traan werd weggepinkt.

“Vandaag is mijn dag”, zegt Niels. “Ik heb de hele nacht wakker gelegen omdat ik wil weten welke nummers gekozen zijn, wie ze gekozen heeft en wat ze ermee gaan doen.”

“Er is maar één nummer waar ik schrik voor heb en dat is 'Speeltijd'”, kondigt Niels aan. “Het gaat over mijn beste vriend Robbie, die ik verloren heb en is sowieso het meest persoonlijke nummer dat ik ooit geschreven heb. Alleen al voor wie dit gaat brengen ben ik zenuwachtig, laat staan voor wat ze ermee gedaan hebben.” Het is Jasper Steverlinck die de druk op zijn schouders voelt toenemen. Hij neemt met trillende handen plaats op het podium. “Ik ga dit met heel veel respect doen”, klinkt het.

Maar ook K’s Choice grijpt Niels naar het hart. Sarah en Gert kozen het betekenisvolle 'Hou Je Me Vast'. “Ik speelde dit op de begrafenis van Robbie”, vertelt Niels. “Hij was grote fan van K’s Choice, dus zou dit geweldig gevonden hebben.”

Silvy De Bie brengt een bijzondere versie van 'Hey Pa'. “Een versie die je misschien niet van mij zal verwachten.” Met een subtiele country sound verrast ze haar collega’s.

Een vleugje country zit er ook in Helmut Lotti’s cover van 'Sarah'. Hij stapt af van het Nederlands en liet een Engelstalige tekst schrijven door zijn partner Marieke.

Dat Sharon den Adel voor 'Vandaag' zou kiezen, stond volgens Niels in de sterren geschreven. “Dit is niet iets dat ik dagelijks doe, maar deze song is melancholisch en heeft een hele mooie tekst”, vertelt ze. Sharon kiest dan ook resoluut voor een cover in het Nederlands.

Cocojr. vond met 'Het Licht Gaat Uit' een nummer dat volledig in zijn straatje ligt. “Over de vleselijke liefde”, legt hij uit. “Ik heb er 'Het Licht Blijft Aan' van gemaakt.”

Niels sluit zijn aflevering af met een song waarop hij stiekem jaloers is: 'Vreemde Handen' van zijn idool Marco Borsato.