Justin ‘dr. Alex Karev’ Chambers verlaat 'Grey's Anatomy' na vijftien jaar

10 januari 2020

20u40 0 TV Het einde van een tijdperk is nabij: Justin Chambers (49) verlaat na vijftien jaar de populaire ziekenhuisshow ‘Grey’s Anatomy’. Hij is een van vier acteurs die er al sinds het begin van de reeks in 2005 bij zijn.

Vrijdag maakte Justin Chambers bekend dat hij ‘Grey’s Anatomy’ gaat verlaten, na vijftien jaar en zestien seizoenen. “Er is geen goede tijd om afscheid te nemen van een show en een personage dat mijn leven de afgelopen vijftien jaar zo bepaald heeft”, laat de acteur weten in een reactie aan Deadline. “Maar ik hoop al een tijdje om mijn acteerrollen en mijn carrièrekeuzes te diversifiëren. Nu ik 50 word en gezegend ben met mijn opmerkelijke, behulpzame vrouw en vijf geweldige kinderen, is die tijd aangebroken.”

“Nu ik ‘Grey’s Anatomy’ achter mij laat, wil ik de ABC-familie bedanken, Shonda Rimes (de bedenkster, red.), de originele castleden Ellen Pompeo, Chandra Wilson en James Pickens en de rest van de geweldige cast en crew - zowel die van nu als die van vroeger. En natuurlijk de fans, voor wat een geweldige rit is geweest.”