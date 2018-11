Jurylid Joanna geeft een lesje heupzwieren aan Gert Verhulst en Kat Kerkhofs TK

23 november 2018

Na de Beauty and the Beast-rumba wil Joanna een aantal technische punten toelichten aan Kat Kerkhofs in ‘Dancing With The Stars’. Gert kijkt gefascineerd toe.