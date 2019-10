Jurylid James Cooke steelt de show en de dames heersen in ‘De Slimste Mens’ MVO

23 oktober 2019

22u55 0 TV Haast twee weken ver in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en voor het eerst eist de ‘vakjury’ een hoofdrol op. Met dank aan omnitalent James Cooke die geheel op eigen wijze de show naar zich toe trok en voor een paar hilarische momenten zorgde. Dat ontlokte de doorgaans ernstige sopraan Astrid Stockman zelfs een ‘miauw’-kreetje na vals gezang van Cooke. Meer van dat! En meer winnende vrouwen, zoals Astrid en Lotte!

Meer dus dan de eerste rechtstreeks overwinning van sopraan Astrid Stockman – nu al de surprise-kandidaat van het seizoen-, en de koppositie voor seksuologe Lotte Vanwezemael, die samen Nederlander Jörgen Raymann tot kip-kap maalden, bleek de passage van James Cooke hangen. Grandioos, want ongedwongen, flapuit, hilarisch en humoristisch. Vooral zijn uitgesponnen verhaal hoe hij als kind een trauma opliep toen zijn vader op de autostrade op zijn meest gevoelige plek werd gestoken door een bij, zijn moeder de angel moest wegzuigen en hij op de achterbank headbangend naar K3 zat te luisteren, was heerlijke televisie. Comedie van de bovenste plank.

Over naar de quiz. De dames heersen voorlopig. Met dank aan het duo Lotte en Astrid. Jammer dat er in de volgende aflevering alweer drie dames naast elkaar zullen zitten en er dus opnieuw eentje naar huis zal moeten. Zoals geweten zijn er een pak meer mannen dan vrouwen die Slimste Mens willen worden. Van veel zenuwen was er bij onze sopraan geen sprake meer. Ze scoorde een perfecte vier op vier in de ‘Open Deur’. Eerder uitzonderlijk. Ook in de puzzelronde was ze snel en accuraat. Ze verloor wel de leiding omdat de Nederlander niet thuis gaf en Lotte zo 90 seconden extra binnenhaalde.

Vooral in de fotoronde bewees Astrid dat ze een écht goeie kandidate is. Erg moeilijke ronde voor haar, maar toch zeven goeie antwoorden. De filmpjesronde was een maat voor niks, maar Astrid pikte wel 40 seconden op de vraag van Lotte. Die vergat dan weer door te spelen na het ultieme filmfragment en sneuvelde zo op 7 seconden van de overwinning.

In de finale speelt Lotte één keer strategisch en wint moeiteloos.

En tot slot een wistje-datje. Lotte Vanwezemael bekent dat ze destijds thuis het kleine vervelende zusje was, die liefst van alles haar grotere zussen pestte. Binnenvallen op de slaapkamer als een vriendje op bezoek was bijvoorbeeld.

De leukste quotes

Nederlander Jörgen Raymann (stelt zich voor): ‘Ik ben een boomerang-migrant (reisde heen en weer tussen Nederland en Suriname).

James (over zangtalent): ‘Het is niet omdat ik een toverfluit heb dat ik kan zingen’.

James (over de reden waarom Barbara Sarafian nog niet bij Gert Late Night was): ‘Nu Bacardi niet meer sponsort, dachten we dat ze niet meer wilde komen’.

Jörgen (nadat James probeert de hoge toon van Astrid Stockman te halen): ‘Het is duidelijk dat zijn toverfluit niet werkt).

Barbara Sarafian: ‘Over seks praten? Daar ben ik te beschaamd voor. Ik zou dat niet over mijn lippen krijgen…’.

Kantelmomenten

Jörgen Raymann krijgt de puzzel niet opgelost en is zo meteen een vogel voor de kat.

In de filmpjesronde kiest Lotto voor relatieve zekerheid. Ze wil niet te ver zakken, maar kan zo ook niet winnen.

In de finale speelt Jörgen niet slecht, maar één strategische keer zakken is voldoende voor Lotte die blijkbaar alle Amerikaanse staten goed geblokt heeft. Ze verovert zo (voorlopig al zeker) de eerste plaats in het algemene klassement.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Astrid Stockman 347 sec.

2. Lotte Vanwezemael 340 sec.

3. Jörgen Raymann 211 sec.

De stand

1. Lotte Vanwezemael 5 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen

2. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

3. Natalia 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Tinne Oltmans 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Astrid Stockman 2 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen

6. An Wauters 1 deelname

Zouzou Ben Chicka 1 deelname

Jaak Van Assche 1 deelname

Jörgen Raymann 1 deelnaame

Nieuwkomer

Zangeres Geike Arnaert