Jurylid Britse Bake Off "overstuur" na te vroeg verklappen winnaar

Bron: AD.nl 0 Photo News Juryleden van het uitermate populaire Britse tv-programma The Great British Bake Off. Jurylid Prue Leith zit in het midden. TV De winnaar van het uitermate populaire tv-programma The Great British Bake Off is uitgelekt op Twitter. Dat gebeurde per ongeluk door jurylid Prue Leith. Ze twitterde de uitslag enkele uren vóór de officiële bekendmaking.

"Niemand vertelde me dat de finale van The Great British Bake Off zo emotioneel zou zijn", schreef Leith. "Ik wilde dat ze allemaal zouden winnen. Bravo." Daarna noemde ze de naam van de winnaar. In Groot-Brittannië en Nederland ('Heel Holland Bakt') is de dessertenkookwedstrijd al jaren een absoluut kijkcijferkanon. The Great British Bake Off kreeg dit jaar op Vier een Vlaamse versie (Bake Off Vlaanderen) met Wim Opbrouck als presentator.

Om spoilers te voorkomen hebben verschillende Britse internetkranten besloten de winnaar niet te noemen. De tweet van het jurylid is ook verwijderd. Wel is een screenshot te zien waarbij de naam van de winnaar is doorgestreept.

The Independent De tweet van Prue Leith.

Trouwe kijkers van het programma op Channel 4 vinden het vreselijk wat Leith heeft gedaan. Ze reageren dan ook massaal op Twitter.

"Oh my word", schrijft een twitteraar. "Duidelijk een fout, maar Prue Leith heeft zojuist de finale van Great British Bakery verpest voor mij en anderen die haar tweet hebben gezien."

Een ander zegt: "Ik kan niet geloven wat Prue net heeft gedaan. Ik wed dat ze haar tweet aan het klaar zetten was voor later, zodat ze het programma niet live hoefde te kijken."

Leith wilde niet reageren op het incident: "Ik ben te overstuur om erover te praten." Ze reageerde wel op de boze tweets. "Het spijt me zo erg voor de fans van de show voor mijn fout van vanochtend, ik ben nu in een andere tijdzone en erg boos om mijn fout."

Channel 4 zegt hier verder geen commentaar op te hebben. Dit is niet de eerste keer dat er iets uitlekt van het programma. In 2015 versprak voormalig jurylid Mary Berry zich tijdens een interview op de radio.