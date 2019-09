Juryleden diep ontroerd: deelnemer Frits eert overleden zoon in Nederlandse ‘The Voice Senior’ Redactie

07 september 2019

11u33

Bron: AD 0 TV De 66-jarige Frits Tilburg heeft de juryleden en het publiek van de Nederlandse ‘The Voice Senior’ omver geblazen. Frits zong het nummer ‘In the Silence’ van J.P Cooper met een bijzondere reden: hij droeg het lied op aan zijn zoon, die vijf jaar geleden overleed. “Ik voelde een soort noodzaak en ik vind het sensationeel mooi”, reageerde Marco Borsato lovend na het optreden.

De liefde voor muziek begon al op jonge leeftijd bij Frits. Hij was slechts acht jaar oud toen hij de piano ontdekte tijdens een vakantie. Frits was niet meer van het instrument weg te slaan en wist toen: ik moet iets met muziek gaan doen. Zo zat hij later in diverse bandjes en heeft hij zelfs een carnavalhit gehad. Ondanks zijn passie besloot Frits de logistiek in te gaan, waar hij jaren in heeft gewerkt.



Toch sloeg het noodlot toe toen zijn zoon vijf jaar geleden overleed aan kanker. Frits had zoveel moeite met het grote verlies, dat hij steeds vaker thuisbleef. Tot grote ergernis van zijn baas, die niet veel later besloot Frits te ontslaan. Maar na regen komt ook weer zonneschijn: Frits’ kleinkinderen trokken de stoute schoenen aan en gaven hem op voor ‘The Voice Senior’.



Al bij de eerste noten die Frits op de planken ten gehore bracht, waren de coaches alert. “Ik hou hiervan”, mompelde Borsato. Niet veel later drukte de zanger op de rode knop, ook Frans Bauer volgde. Het duurde even voor Angela Groothuizen en Ilse DeLange draaiden, maar ook zij werden geraakt door het optreden van Frits.

Noodzaak

“Ik moet heel eerlijk zijn, Frits uit Venlo, op het moment dat jij je kopstem gebruikt en dat je daar ook nog die kracht in hoort, dat vind ik heel bijzonder. Ik kreeg ook echt kippenvel, je bent gewoon een fantastische zanger”, luidde het commentaar van Frans Bauer. Daar sloten de andere coaches zich bij aan, al was er een jurylid die met een andere reden zo snel omdraaide. “Ik voelde een soort noodzaak, waar gaat dit liedje over voor jou?”, vroeg Borsato voorzichtig. Dat raakte Frits zichtbaar: “Verloren liefde, ik ben een zoon verloren vijf jaar geleden. En dat speelt een beetje mee.”



Ook de kijkers thuis waren ondersteboven door het optreden van Frits. “Wat een fenomenale zanger”, schreef iemand op Twitter. En een ander: “In tranen... wat kan die man mooi zingen!”

Vincent G. de Vlugt on Twitter Echt wat een fenomenale zanger die Frits #thevoicesenior

ⓜⓘⓡⓙⓐⓜ on Twitter thevoicesenior in tranen... wat kan die man mooi zingen...!! ❤💔 #frits

lydiawesterman on Twitter WoW kippenvel, wat een prachtige stem, die even heel erg binnen kwam #Frits uit Venlo in #thevoicesenior