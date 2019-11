Julie wint ‘Dancing with the Stars’: “Voor mij is dit echt een verrassing van formaat” IDR/CD

10 november 2019

22u16 26 TV De strijd is gestreden. Vanavond wilden zowel Julie Vermeire, Jani Kazaltzis en Kelly Pfaff de titel van beste danser in ‘Dancing with the Stars’ mee naar huis nemen. Jani viel als eerste af, en Julie werd uiteindelijk tot overwinnaar gekroond, na een spannende finale waarin de scores steeds vrij gelijk opliepen.

“Voor mij is dit echt een verrassing van formaat”, aldus Julie. “Ik had tot de laatste seconde echt niet gedacht dat ik met de overwinning aan de haal zou gaan. Ik was al zo gelukkig toen ik hoorde dat ik bij de laatste twee was, laat staan dat ik dan ook nog eens zou winnen. Maar ik ben zo dankbaar dat de kijkers zoveel vertrouwen in ons hadden en dat ze op ons gestemd hebben als de overwinnaars. Toen Pasquale en ik de laatste dans opvoerden was ik gewoon heel gelukkig en heb ik van iedere seconde genoten.”

“Dat ik als nieuw gezicht mocht winnen met Julie: wauw, just wow”, lacht Pasquale. “Het is ‘a dream come true’. Wat een ongelofelijke reis die we samen hebben meegemaakt. Hier zijn geen woorden voor, we kunnen het alle twee gewoon niet geloven. Voor mij is het een heel mooie bekroning, die ik mee kan nemen als ik terugkeer naar Engeland (Pasquale is een van de profs in ‘Stricly come dancing’, red.). Maar daar wil ik nu nog niet teveel aan denken, ik wil eerst nog even genieten van mijn overwinning met deze fantastische dame. We gaan zeker nog een feestje vieren deze avond. Want weet je, achter deze trofee zit een hele mooie vriendschap die ik in mijn hart blijf meedragen.”

“We gaan elkaar echt nog terugzien na deze wedstrijd”, gaat Julie verder. “We zijn nu al aan het bekijken wanneer we elkaar kunnen terugzien. Het is echt geweldig dat we zo’n mooie vriendschap hebben overgehouden aan dit programma. Pasquale en ik zijn echt vrienden voor het leven geworden.”

Studies afwerken

Ondanks haar overwinning is Julie niet van plan om zich halsoverkop in een media-avontuur te storten. “Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik wil sowieso eerst mijn studie ‘Media en Entertainment Business’ afmaken. Ik zit in mijn laatste jaar en dat wil ik niet zomaar opgeven. Het zal moeilijk worden om de glamour van dit programma achter mij te laten, maar ik ga daar wel mijn best voor doen. Een diploma is toch wel heel erg belangrijk. Eens ik dat op zak heb, zie ik wel wat er allemaal op me afkomt.”

Geen rancune bij Kelly

Kelly Pfaff is knap tweede geworden. Nochtans was ze vanaf de eerste aflevering de topfavoriete en kreeg ze van de jury bijna iedere week de meeste punten. Toch kan die tweede plek de pret niet bederven voor Kelly. “Ik ben oprecht keigelukkig omdat ik alle choreografieën van Andrei heb mogen dansen. Meer moet dat niet zijn voor mij. Ik ben uitgecheckt met de dans waarmee ik de eerste aflevering ben ingecheckt. Het verhaal is voor mij rond. En het was een supergoed boek.” Kelly gunt het Julie dan ook keihard. “Dat is mijn kleine baby. Mensen creëren een soort van rivaliteit, maar dat is nooit het geval geweest. En mijn focus lag ook nooit op die trofee. Dat zou een foute ingesteldheid zijn geweest.”

Vriendschap voor het leven

Met haar danspartner Andrei heeft Kelly er wel een vriend bij voor het leven. “Ik ben zo blij dat ik hem heb leren kennen. We gaan zeker contact houden. Andrei is nog enkele dagen in het land en we gaan ons nog goed amuseren. Of ik ga blijven dansen? Ik weet het niet. Met iemand anders dansen zou aanvoelen alsof ik hem bedrieg. Al was het voor mij wel een ontdekking dat ik zoveel dansstijlen in mij had.”

Ook van het zwarte gat na zo’n intensieve periode heeft Kelly geen schrik. “Ik ben altijd blijven werken, dus vervelen ga ik me zeker niet doen. Maar morgen heb ik mezelf toch één vrije dag gegund. En ik ben blij dat ik mijn gezin weer wat meer ga zien. Opnieuw een soort routine in mijn leven zal me deugd doen.”