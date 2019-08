Julie Vermeire ziet ‘Dancing With The Stars’ helemaal zitten: "Papa is erg trots" IDR

08 augustus 2019

00u00 0 TV Ze is al één van de Pussycat-girls in de nieuwe Kampioenenfilm, maar dit najaar schakelt Julie Vermeire (21) haar mediacarrière een versnelling hoger. De dochter van Jacques Vermeire en Eva Pauwels maakt haar opwachting in het tweede seizoen van 'Dancing With the Stars'.

Na Jani Kazaltzis (40) is Julie de tweede naam die door producent SBS wordt gelost. "Ik ben zo gelukkig dat ik mag meedoen", zegt een enthousiaste Julie. "Ik heb vorig jaar niet alleen naar iedere aflevering gekeken, tot mijn zestiende heb ik ook elke week dansles gevolgd. Ik heb dus wel een kleine dansmicrobe te pakken. (lacht) Al weet ik ook wel dat ik hard ga moeten trainen als ik niet wil afgaan als een gieter. Volgende week begin ik met mijn eerste repetitie en ik ben nu al benieuwd wat dat zal geven."

Goeie praktijkles

Voor de jonge Vermeire belooft de komende periode hoe dan ook hectisch te worden. Naast haar deelname aan het dansprogramma op VIER wil ze dit jaar ook haar studies Media en Entertainment Business tot een goed einde brengen. "Qua praktijkles kan 'Dancing With the Stars' uiteraard wel tellen", lacht ze. "Het zal inderdaad pittig zijn, maar ik heb er heel veel zin in. En ik krijg ook veel steun. Mijn vriendje is bijvoorbeeld heel enthousiast, net als mama en papa. Papa heeft vroeger jarenlang 'Sterren op de dansvloer' gepresenteerd, en toen ging ik altijd met hem mee. Dat ik nu aan een dansprogramma meedoe, maakt hem echt heel trots. Hij is dan ook van plan om minstens een keertje te komen kijken. En ook mama is superfier op mij. Toen ik haar belde om dit nieuws te vertellen, heeft ze me heel veel succes gewenst." (IDR)