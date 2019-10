Exclusief voor abonnees Julie Vermeire voelt zich geborgen bij haar vader Jacques: “Papa waakt over mij, en ik over mijn broer Maxime. Wij beschermen elkaar”



29 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Week na week blijken de jury én het publiek Julie Vermeire (21) goedgezind in ‘Dancing With The Stars’. Jacques’ dochter is dan ook een streling voor het oog en een echt danstalent. Maar Julie straalt om nog een andere reden: zij en haar broer Maxime (20) zijn opnieuw close met hun mama. “Ik ben zo trots op haar”, zegt Julie deze week in Dag Allemaal.

In ‘Dancing With The Stars’ begint het er langzamerhand naar uit te zien dat Julie Vermeire zich mag opmaken voor een finaleplaats. Als haar dat lukt, is één ding zeker: ze heeft er keihard voor gewerkt. Dag Allemaal wist Julie te strikken tussen de intensieve repetities door. Haar armen staan vol blauwe plekken. “Ik heb nog training tot negen uur vanavond”, vertelt ze. “Dit programma slokt héél mijn leven op, ’t is zwaarder dan ik dacht. Maar ik amuseer mij.”

Jij kende de showbizz uiteraard al via je ouders, maar nu is het de eerste keer dat de spotlights echt op jou gericht staan. Heb je lang getwijfeld toen ze je vroegen?

Oh nee! Ik was meteen hyperenthousiast. Ik dans enorm graag. Toen ik de show vorig jaar zag, droomde ik er al van om ooit iets soortgelijks te doen. En ja, deze kans is op mijn pad gekomen omdat ik nu eenmaal ‘de dochter van’ ben. Dat besef ik maar al te goed.

