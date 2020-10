Julie Vermeire open in ‘Bedgeheimen’: “Ben ik bang geweest van mama? Tuurlijk. Alcohol doet veel met een mens” SDE

Bron: VIER 0 TV James Cooke dook in ‘Gert Late Night’ in bed met Julie Vermeire. Ze praat er open over haar papa, haar mama, haar stiefmama en haar complexen. “Papa is echt mijn grote held, mijn alles. Als hij pijn heeft, heb ik ook pijn.”

Nu Julie Vermeire steeds meer in de belangstelling staat, komen er ook giftige commentaren. “Zoals: ‘Juist haar moeder, die wil ook in de belangstelling staan’”, zegt ze in ‘Gert Late Night’. “En dat vind ik erg. Grove opmerkingen over mijn ouders, dat raakt me wel. Omdat ik denk: jullie weten niets."

“Alles kwam in de boekjes en die hielden totaal geen rekening met ons", legt Julie uit. “Want mijn broer en ik gingen naar school en iedereen wist het. Op dat moment was het thuis ook niet makkelijk met mijn stiefmama die ziek was. Dat was voor mij echt een hele zware periode in m’n leven." Muriel heeft dan ook veel betekend voor Julie. “Ik mis haar nog altijd", geeft ze toe. “Ze is overleden toen ik zestien was. Dat was mijn stiefmama en zij deed de dingen die ik niet kon doen met mama. Dat was zo oneerlijk. Papa heeft daar zo van afgezien. Ze was echt de vrouw van zijn leven. Ze waren echt gelukkig en dan ... Dat was ook gewoon pijnlijk om te zien. Papa is echt mijn grote held, mijn alles. Als hij pijn heeft, heb ik ook pijn."

Ook de relatie met haar moeder was niet eenvoudig. “Ben ik bang geweest van haar? Tuurlijk. Alcohol doet veel met een mens”, zegt Julie. “Ze heeft daar zoveel spijt en verdriet van. Ze doet nu keihard haar best om terug de goede dingen te doen en tijd met ons door te brengen, dus ik ben trots op haar dat ze dat doet. Maar je blijft bang hé.”

Of haar vader nog eens verliefd gaat worden, weet Julie niet. “Hij schermt zichzelf heel hard af. Papa heeft ook kanker gehad, in de periode dat Muriel kanker had. Toen hij dat te horen kreeg, stond hij die avond op een podium op te treden voor een volle zaal. Dat is gewoon dat knopje omdraaien. We hebben het heel lang niet geweten”, zegt Julie. “Hij zei: ‘t is niet kwaadaardig’, maar dat was het wel.”