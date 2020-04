Julie Vermeire is weer single: “En zo wil ik het nog even houden” MVO

22u58 0 TV Julie Vermeire (21) gaat opnieuw als single door het leven, zo maakte ze vandaag bekend in ‘Gert Late Night’. Ongeveer vier maanden geleden ging ze uit elkaar met haar vriend, Willem. Het paar was twee jaar samen.

“Ik heb de beslissing zelfs gemaakt en ben nu happy single”, legt ze uit. Een nieuwe relatie ziet ze dus nog niet meteen zitten. “Mijn kop staat daar momenteel écht nog niet naar.”

Single zijn tijdens de coronacrisis vindt niet iedereen even fijn. “Ik mis wel affectie,” geeft Julie toe. “Maar dat is menselijk. Maar papa (komiek Jacques Vermeire, met wie Julie een erg goede band heeft, nvdr) en ik knuffelen veel.”

‘Dancing With The Stars’

Willem is een student Architectuur aan de Universiteit van Leuven. Hij en Julie leerden elkaar destijds kennen op school. De twee zaten samen in de klas en waren beste vrienden, tot op een dag de vonk oversloeg. Willem kwam ook steevast voor Jullie supporteren tijdens haar deelname aan ‘Dancing With The Stars’. “Wel wat vreemd dat die andere danser aan mijn vriendin zit”, grapte hij toen. “Maar jaloers ben ik niet, nee.”