Julie Vermeire houdt broer Maxime voor de gek met hulp van z'n vriendin: “Je hebt net twee plastic spinnen opgegeten” BDB

24 juli 2020

09u42

Bron: VIJF 0

Julie Vermeire (22) haalt al eens graag een grapje uit met haar broer Maxime (20). In een nieuwe vlog voor VIJF besluit ze om hem vijf keer voor de gek te houden. Ze krijgt daarvoor de hulp van Isabeau, de vriendin van Maxime. De jongste telg van de Vermeires heeft blijkbaar een grote spinnenfobie en daar maken de dames gretig gebruik van. “Weet je dat je net twee plastic spinnen opgegeten hebt?”, gieren ze het uit na één van de pranks. Hoe goedgelovig Maxime is, zien jullie in bovenstaande video.