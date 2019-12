Julie Vermeire en Kelly Pfaff volgen nu samen dansles Redactie

31 december 2019

20u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Wij kennen alvast twee BV’s die het nieuwe jaar al dansend tegemoet gaan. Winnares Julie Vermeire (21) en runner-up Kelly Pfaff (45) schitterden in november nog in de finale van de VIER-wedstrijd ‘Dancing With the Stars’, en tegenwoordig schitteren ze samen in... de dansschool.

“Kelly en ik volgen nu samen les solo latin in dansschool Dancepoint bij Frank en Laura, respectievelijk de danspartners van Evy Gruyaert en Christoff”, vertelt Julie in weekblad TV Familie. Zowel Julie als Kelly lijken dus geen afscheid te kunnen nemen van het dansen.

“Ik heb ingezien dat ik echt een dansmens ben en wil blijven dansen”, aldus Julie. “Ik vind het oprecht jammer dat ‘Dancing with the Stars’ gedaan is, omdat ik besef dat ik nooit nog op zo’n niveau zal dansen. Naast de les solo latin volg ik nu ook een girly workshop, een soort van hiphop. Ik probeer wekelijks de lessen te volgen, al is het nu wel moeilijk combineerbaar met mijn stage bij VIER en VIJF. Maar mijn voornemen voor 2020 is dat ik méér wil gaan dansen en het wil onderhouden. Het liefst van al zou ik gewoon terug met m’n partner Pasquale van ‘Dancing With the Stars’ dansen, maar spijtig genoeg is dat moeilijk door de afstand. Hij verblijft momenteel in Dublin voor de Ierse versie van ‘Dancing With the Stars’. Maar we horen elkaar nog en gaan binnenkort zeker afspreken.”

Goeie vrienden

En ook met Kelly spreekt Julie dus regelmatig af. “We hadden vóór ‘Dancing With the Stars’ al contact en dat is alleen maar versterkt door ons onvergetelijk tv-avontuur. Maar ook danscoaches Laura en Frank zijn goeie vrienden geworden. En ik facetime soms met Andrei, de danspartner van Kelly.” Kelly heeft zelfs dagelijks contact met An­drei. “Ja, ze heeft er met hem écht een heel goeie vriend bij’, zegt Filip Perdu, de manager van Kelly. “Kelly heeft daarbij ook haar oude liefde - het dansen - herontdekt. Daarom dat ze nu samen met Julie les volgt.”

Guy Jottay is samen met zijn vrouw Martine zaakvoerder van Dancepoint én papa van danscoach Laura. Hij vindt het geweldig dat Kelly Pfaff en Julie Vermeire nu les volgen in zijn dansschool. “Ze waren ook aanwezig op ons kerstbal”, zegt Guy. “Door ‘Dancing With the Stars’ zijn Julie en Kelly goed bevriend geraakt met Laura en Frank. Ze gaan geregeld samen op stap. Die hebben elkaar echt gevonden. En ja, zowel Julie als Kelly hebben de smaak van het dansen echt te pakken. Ze volgen solo latin, daar heb je geen danspartner voor nodig. Het is heel mooie reclame dat ze nu bij ons dansen. Die twee halen trouwens een heel hoog niveau. Oók qua persoonlijkheid.”