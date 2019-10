Julie Vermeire blikt terug op moeilijke jeugd: "Al onze miserie kwam altijd in de boekjes” SDE

13 oktober 2019

08u49

Bron: VIER 0

In show 4 van ‘Dancing with the Stars’ gaan de BV’s op een tripje down memory lane. “Ik wil terugblikken naar het jaar dat ik 16 was”, zegt Julie Vermeire. “Omdat dat toch wel een van de moeilijkste jaren uit mijn leven was." Ze vervolgt: “Mama zat toen niet altijd goed in haar vel, en de boekjes hebben er altijd van geprofiteerd om haar miserie uit te smeren, in de titels, op de covers. En als je dat leest op je 16, dat doet wel pijn, want het blijft je mama.”