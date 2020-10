Julie Van den Steen over haar wekelijkse speurtocht naar de ‘Masked Singers’: "Ik heb zelfs over Wolf gedroomd” SDE

09 oktober 2020

18u57

Bron: HLN Live 1 TV De opnames van ‘ De opnames van ‘ The Masked Singer ’ hebben een zware indruk nagelaten op presentatrice Julie Van den Steen (28). “Ik droomde zelfs over Wolf. Ik wou echt weten wie dat was”, zegt ze aan HLN Live.

Elke vrijdagavond speuren Julie, Karen Daemen en Jens Dendoncker met de hulp van een gast-speurder naar wie er achter de maskers zit. Deze week krijgen ze het gezelschap van Ingeborg, en dat was een hele belevenis, zegt Julie. “Het was heel fijn om haar in de show te hebben, perfect om naar dingen te zoeken die wij al niet meer zagen. We zitten daar elke week met dezelfde drie mensen en krijgen op den duur last van tunnelvisie. Wanneer er dan iemand nieuw bijkomt, kunnen we toch nieuwe wegen ontdekken. En Ingeborg zorgt er uiteraard voor dat je bij wegen terechtkomt waarvan je zelfs niet had gedacht dat ze bestonden”, lacht ze.

Het speuren naar de juiste identiteiten, blijkt bovendien een stuk moeilijker dan Julie had verwacht. “Toen ik eraan begon, dacht ik: ‘Ik heb vijf jaar de ochtendshow gedaan met Peter Van de Veire, en die liet iedereen zingen: ook politici en sporters. Ik ga die stemmen sowieso herkennen.' Maar dat bleek moeilijker dan ik dacht, want de nummerkeuze doet ook heel veel. Vorige keer is Sam Bettens ontmaskerd, en zijn identiteit was ook pas vorige week duidelijk, vond ik."

Maar de twee personages die haar echt slapeloze nachten bezorgden, zijn Duiker en Wolf. “Over Wolf heb ik ook gedroomd", geeft Julie lachend toe. “Ik weet niet meer precies wat, maar hij kwam heel vaak in m’n dromen voor. Toen we de opnames deden was ik zo door hem geïntrigeerd, dat ik er ook over droomde, omdat ik zo graag wilde weten wie er onder dat pak zit."

Tijdens de opnames had Julie ook geen kans om backstage te ontdekken wie de bewuste BV’s waren, legt ze uit. “Dat is echt super goed geregeld. De mensen in het pak worden in aparte wagens gebracht, op aparte tijdstippen. Ze hebben ook een masker aan en bodyguards bij zich. Bovendien zaten ze helemaal aan de andere kant van het gebouw. Wij zaten met de speurders en het productieteam en konden er gewoon niet heen. Geloof mij, ik heb het geprobeerd", lacht ze. “Om toevallig naar dat toilet te gaan. Maar dat gaat gewoon niet. Wij hebben hen nooit gezien, niemand heeft zich versproken, er zijn geen foutjes gebeurd. Het was echt keigoed geregeld.”

