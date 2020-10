Julie Van den Steen loopt stage bij haar eigen papa: “Ik ga dit nooit kunnen evenaren” BDB

07 oktober 2020

09u06

Bron: VTM 0 TV De voorbije weken deed Julie Van den Steen (28) ervaring op als verpleegster op de afdeling materniteit in het VTM-programma De voorbije weken deed Julie Van den Steen (28) ervaring op als verpleegster op de afdeling materniteit in het VTM-programma ‘Een Echte Job’. Een boeiende uitdaging, waar de presentatrice al wat voeling mee had. Haar vader en moeder werken namelijk als thuisverpleegkundigen. Om te weten wat hun job precies inhoudt, loopt Julie een dagje mee met haar papa Patrick.

Julie - of Juju zoals haar papa haar noemt - wordt meteen aan het werk gezet. Ze helpt mensen wassen, verzorgen en mag zelfs (weer) een spuitje zetten. Tijdens haar ronde komt ze dankzij de patiënten ook heel wat te weten over haar vader. “Het is een geweldige kerel. Zeven op zeven werken voor je medemens, dat verdient een medaille”, klinkt het onder andere.

“Nu heb ik gezien wat mijn papa elke dag doet, wie hij is en wat hij betekent voor zijn patiënten”, zegt Julie na afloop van de stagedag. “Wat een ouders heb ik toch. Ik ga dat nooit kunnen evenaren. En dat geldt eigenlijk voor alle mensen die in de verpleging staan. Ze doen zoveel meer dan wat ze eigenlijk moeten doen. Ik heb daar écht een oneindig respect voor.”

Je ziet ‘Een Echte Job’ woensdagavond om 20.35 uur op VTM en VTM GO.