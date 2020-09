Julie Van den Steen helemaal ontroerd bij eerste bevalling in ‘Een Echte Job’ Jacob De Bruyne

30 september 2020

06u35 0 TV Een week hebben de bekende stagiairs er nu opzitten in het Universitair Ziekenhuis van Gent, maar vanavond staat er hen weer iets nieuws te wachten. Laura Tesoro (24), Julie Van den Steen (28), Niels Albert (34), Bart Kaëll (60) en Sean Dhondt (36) wagen zich aan hun eerste nachtshift in ‘ Een week hebben de bekende stagiairs er nu opzitten in het Universitair Ziekenhuis van Gent, maar vanavond staat er hen weer iets nieuws te wachten. Laura Tesoro (24), Julie Van den Steen (28), Niels Albert (34), Bart Kaëll (60) en Sean Dhondt (36) wagen zich aan hun eerste nachtshift in ‘ Een Echte Job’

Daar heeft vooral Niels het lastig mee. Liters koffie houden hem niet op de been en dus muist de ex-veldrijder er even tussenuit om in één van de ziekenbedden een uiltje te knappen. Voor Julie draait het dan weer om adrenaline, zij maakt haar eerste geboorte op de dienst materniteit mee. "Vanaf het moment dat de mama haar baby's zag, had ik overal kippenvel en tranen in mijn ogen. Het was zó mooi om te zien", zegt Julie. En ook Laura wil wel eens een baby'tje van dichtbij bewonderen. Ze brengt samen met Julie een bezoekje aan de pasgeboren Noah.

'Een echte job’, VTM, 20.40 uur