Exclusief voor abonnees Julie Van den Steen en Niels Albert werken in zorg voor nieuw VTM-programma: "Als ik bloed zie, val ik flauw" Jacob De Bruyne

10 juni 2020

00u00 0 TV De één groeide op als kind van verplegers, de ander weet als hartpatiënt maar al te goed hoe een ziekenhuis er vanbinnen uitziet. Voor een nieuw VTM-programma draaien Julie Van den Steen (27) en Niels Albert (34) samen met andere bekende gezichten mee shiften met het zorgpersoneel. "Maar als ik bloed zie, val ik flauw."

Als we met zijn allen íets hebben overgehouden aan de voorbije maanden, is het wel een eeuwig respect voor het zorgend personeel. Hulpverleners die hun werk doorgaans uitvoerden in de schaduw, kregen de laatste weken eindelijk het podium dat ze verdienen. Een podium dat VTM nog extra in de schijnwerpers wil zetten, want om te weten hoe het er nu echt in de ziekenhuizen aan toegaat, stuurt de zender dit najaar een bataljon bekendheden naar de vuurlinie om dat aan den lijve te ondervinden. Een titel voor het programma is er nog niet, wel al twee namen die zich aandienen voor een carrièreswitch: Niels Albert en Julie Van den Steen. De één schat het zorgpersoneel als hartpatiënt al wel langer naar waarde, de ander weet als dochter van twee thuisverplegers maar al te goed wat de job betekent.

