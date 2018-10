Julie uit Mechelen wint ‘Bake Off Vlaanderen’: “Mijn stabiliteit was mijn sterkte” DBJ

17 oktober 2018

21u45 0 TV Met een impressionant spektakelstuk, geïnspireerd op de Disneyfilm ‘Belle en het beest’, sleepte Julie Van den Driesschen (26) uit Mechelen vanavond de titel van ‘Beste hobbybakker van Vlaanderen’ in de wacht. “Mijn stabiliteit was mijn sterkte”, reageert ze.

Een geldprijs valt er bij ‘Bake Off Vlaanderen’ niet te winnen; het draait hem dus enkel om de eer. En dat is waar de 16-jarige Luca uit Blankenberge en de 35-jarige Deborah uit Bocholt samen met Julie voor streden. Hun taak was dezelfde als bij de zeven voorgaande afleveringen: drie baksels uit hun oven toveren die juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn van bewondering achterover deden slaan. De concurrentie was groot, maar met een indrukwekkende pièce de resistance sleepte Julie uit Mechelen toch de titel van ‘Bake Off Vlaanderen’ binnen. Haar taart in drie verdiepen, geïnspireerd op de Disneyklassieker ‘Belle en het Beest’ (inclusief suikerroos en glazen stolp), was meer dan indrukwekkend genoeg om de jury een allerlaatste keer te overtuigen.

“Het was echt een overweldigend gevoel”, zegt Julie wanneer ze terugdenkt aan de finale. “Dat is het nog steeds eigelijk. Het gevoel dat ik had wanneer ik na de laatste proef buitenkwam en mijn vriend, vrienden en familie zag, zal ik nooit vergeten. Aanvankelijk wilde ik gewoon de eerste aflevering overleven, maar het bleef maar verdergaan.”

Het is vooral haar standvastigheid die de jury heeft overtuigd, denkt Julie. “Ik was doorheen de afleveringen erg stabiel en zette steevast in op het spektakelstuk (de laatste van drie proeven, red.)”, zegt de communicatiemedewerkster van een school in Mechelen. “De suikerroos die ik in de finale maakte, heeft de jury écht overtuigd, denk ik. Ik moet eerlijk zijn, ik stond er zelf ook van te kijken dat die zo goed gelukt was (lacht).

Concrete plannen voor een carrière in de bakkerswereld heeft Julie nog niet, maar het begint toch te kriebelen. “Een boek en bestellingen bakken voor mensen lijkt me wel wat”, klinkt het. “Of creaties maken voor bij de koffie in papa’s restaurant. Ik ga er eens goed over nadenken en als het dan zover is, ga ik een goede boekhouder aanspreken (lacht).”